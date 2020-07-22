لمتبعي الدايت.. 8 توابل مفيدة لرفع معدل الحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يبحث الكثير عن الطرق الطبيعية التي تساهم في رفع معدل الحرق وتعزيز التمثيل الغذائي لفقدان الوزن، ومن هذه الطرق استخدام التوابل الحريفة. وللتعرف على التوابل والبهارات المفيدة لتعزيز التمثيل الغذائي، ورفع معدل الحرق اضغط هنا.

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