لتجنب التعب والإرهاق.. 6 فيتامينات مفيدة لزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تلعب خلايا الدم الحمراء دورًا فعالًا في مد أعضاء الجسم المختلفة بالتغذية الدموية اللازمة لها، ونقصها يسبب بالإصابة بفقر الدم ومن ثم التعرض للإرهاق والتعب والكثير من المشكلات الصحية.

وهناك عدد من الفيتامينات والمكملات الغذائية مفيدة في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.