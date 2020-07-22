احذر.. مخاطر قد تفقدك البصر دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ذكرت أخصائية العيون فرانشيسكا ماركيتي، أبرز المخاطر التي قد تتعرض لها العين وتسبب لها التلف، خاصًة في فصل الصيف.

وقالت أخصائية العيون لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن هناك العديد من العادات الخاطئة التي نقوم بها في فصل الصيف وتضر بالعين.

وأكدت فرانشيسكا أن الأشخاص عادة ما يهتمون بالبشرة والجلد في الصيف بسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، دون أن يدري البعض منهم، أن تلك الأشعة تؤثر أيضا على العين والرؤية، وقد تسبب فقدان الإبصار في بعض الحالات.

وأضافت: "تعمل الأشعة فوق النبفسجية على إعتام عدسة العين، ثم عدم وضوح الرؤية المركزية أو فقدانها على المدى البعيد، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأورام القتامية في الجزء الخلفي من العين".

ويتسبب التعرض القصير والمكثف للشمس في الإصابة بالتهاب ضوئي، وهو التهاب يحدث في القرنية.

وأيضا تؤثر الرمال ومياه حمام السياحة على العين ورؤيتها، بسبب المواد الكيميائية الموجودة فيها، وقد تسبب الاحمرار المؤلم.

- خطوات حماية العين:

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- ضرورة ارتداء النظارات الشمسية الأصلية أو المصنوعة من عدسات أنترفلكشن المعالجة لأشعة الشمس الضارة، لأن النظارات الرخيصة تضر العين أكثر ما تحميها.

- لا تنظر إلى الشمس مباشرًة:

- حاول تجنب النظر إلى الشمس مباشرة حتى لا تحرق الشبكية أو تصاب بالتهاب العين والحكة الجفاف.

- استخدام قطرات الهيستامين وكريم الشمس:

- استخدام قطرات العين المضادة للهيستامين ليست مناسبة للاستخدام مع العدسات اللاصقة، ولا ينصح أيضا بوضع كريم الشمس حول العين وعلى الجفن لأنها تسبب سرطان الجلد.

- بعد الانتهاء من السباحة في المسابح، استخدم قطرات الدموع الاصطناعية لشطفها جيدا والتأكد من خلوها من الكلور، وتأكد من أنها لا تحتوي على المواد الحافظة لتقليل مخاطر التهيج.

- لا ترتدي العدسات اللاصقة في المياه، لأن البكتيريا والفيروسات الموجودة في المياه ستلتصق بها، عكس ما تدخل في العين دون عدسات فتعمل الدموع الطبيعية على تطهيرها، لذا استبدلها بنظارات سباحة طبية.