قائمة بأهم المشروبات الممنوعة والمسموحة أثناء الرجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يحرص متبعو الدايت على انتقاء المشروبات المناسبة للرجيم التي تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، لتجنب اكتساب وزن زائد خاصة عند تناول العصائر والمشروبات الأخرى. وللتعرف على المشروبات الممنوعة والمسموحة لمتبعي الدايت اضغط هنا.

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