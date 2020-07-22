موديلات فساتين باللون الأخضر مستوحاة من كيت ميدلتون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 مساءً - تعتبر كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا، من أكثر وجوه العائلة المالكة البريطانية شيوعًا، ولها تأثير كبير على الموضة البريطانية والأمريكية؛ كونها سيدة أعمال ونجمة اجتماعية اُختِيرَت واحدة من "أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم" من قِبَل مجلة "تايم"، وهي مُحبة للأعمال الخيرية، ولشعبيتها الواسعة عالميًّا؛ جمعنا لكُنَّ من وحيها عدة فساتين باللون الأخضر، الذي يوحي بالسلام والأمل في الحياة، وتواضع من يرتديه، فإليكِ الخيارات..



فساتين السهرة من كيت ميدلتون

فساتين سهرة باللون الأخضر من كيت



تفضِّل كيت ميدلتون اختيار أزيائها في المناسبات باللون الأخضر، ومنها أطلّت بفستان طويل مصمم بشكل محتشم تكسوه اللمعة، وأكملته بأقراط دائرية ذهبية وخاتم ذهبي بفص أسود، وارتدت في إطلالة أخرى فستانًا طويلًا أخضرَ بأكمام طويلة، تزينه قصة ناعمة في منطقة الخصر، مع عقد فضي في الرقبة، واختارت لأناقتها حقيبة بُنيَّة ناعمة، وآخر محتشمًا مناسبًا للحفلات البسيطة، صُمم بالقماش البليسيه المزين بحزام للخصر ومطاط على الأكمام، ومن الناحية الجمالية؛ تختار كيت لشعرها في إطلالات السهرة تسريحة الويفي المرفوعة من الأمام المنسدلة من الخلف.

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فساتين ميدي باللون الأخضر

فساتين ميدي ناعمة من كيت ميدلتون



اعتمدت كيت ميدلتون عدة خيارات بفساتين خضراء ميدي، مصممة بشكل ناعم؛ لتناسب الإطلالات اليومية والمناسبات البسيطة، ومنها فستان أخضر مصمم بأزرار وياقة، وأكملته ببنطال أبيض؛ لخيار محتشم، واختارت في إطلالة أخرى فستانًا أخضر بجيوب، ومصممًا بياقة بيضاء؛ لمظهر أنثوي، ونسقت فستانًا أخضر بأكمام قصيرة منفوخة وأزرار ذهبية ومصممًا من الأسفل بقصة ناعمة، مع نظارات سوداء؛ لإطلالة ناعمة، وفي إطلالة أخرى أكثر نعومة؛ تجمّلت بفستان أخضر مصمم بسحَّاب فضي، كما تزينت بفستان أخضر مصمم بربطة ناعمة في الخصر، وأكملت إطلالاتها بعدة مجوهرات ذهبية، وتأنقت بفستان منفوش بنعومة مع حزام عريض للخصر، وتسرح كيت شعرها مع إطلالات الفساتين الميدي بشكل ويفي ناعم، أو بطريقة منسدلة لمظهر أكثر نعومةً.

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من هي الدوقة كيت ميدلتون؟

فساتين ميدي ناعمة من كيت ميدلتون



الاسم الأصلي لكيت هو كاثرين إليزابيث ميدلتون، وهي ابنة لرجل أعمال، وعُرفت كيت في جامعتها بتفوقها الدراسي ومستواها التعليمي المتميز، فقد كانت من الطالبات المتفوقات في أغلب المواد الدراسية منذ صغرها، وإلى جانب ذلك كانت متفوقة في ألعاب القوى، وقد قادت فريق الهوكي أثناء الجامعة للفوز ببطولة الهوكي الإنجليزية.

التقت الأميرَ ويليام أثناء دراستهما معًا في جامعة سانت أندورز، واهتمت وسائل الإعلام بعلاقتهما، ومُنِحا بعد زواجهما لقب دوقة ودوق كامبردج، ورغم وجود مُربّية أطفال لديها، فقد اختارت كيت أن تكون أمًا عملية، ترعى أطفالها بنفسها، رغم مهامها الملكيَّة التي قد تتطلب التفرُّغ لبعض الوقت، وقد أسهم تواضعها الدائم في جعلها واحدة من أكثر النساء شعبية، كما أنَّ الكثيرين في إنجلترا ينظرون لها كامرأة ملكيَّة، لا لأنها متزوجة من نسل الملوك، ولكن لشخصيتها الفريدة والجذابة إلى حدٍّ بعيد، ويمكن القول إن مظهرها له دور كبير في ذلك؛ حيث تظهر كيت ميدلتون كثيرًا بفساتين مُصمّمة بشكل رائع مع لمسة مكياج مثالية.

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