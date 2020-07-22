تنانير ساتان صيفية ملونة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 مساءً - برزت التنورة الساتان مؤخرًا بشكل واسع لدى الماركات العالمية، وأصبحت من أكثر خطوط الموضة رواجًا، ولا سيّما في الصيف، ومنها تنشر مدونات الموضة المحجبات عدة خيارات لهن بالتنورة الساتان، حيث أصبحت القطعة الأهم في خزانة جميع الفتيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، ولأن أغلب الفتيات المحجبات يجدن صعوبة في اتباع كل صيحة جديدة، ويلجأن لمدوّنات الموضة؛ فقد جمعنا لكنّ عدة تنسيقات مع نصائح يجب عليكنّ اتباعها فيما يلي.



التنورة الساتان من مدونات الموضة

التنورة الساتان



شاهدنا مدونات الموضة عبر "إنستجرام" بالكثير من الخيارات بالتنورة الساتان، ومن أحدث هذه الخيارات؛ تأنقت سمر البرشا بتنورة صفراء منسدلة بشكل مستقيم وبسيط مع بلوفر زهري مزيّن برسوم، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض، فيما نسقت علا قشطة تنورة ساتان مستقيمة باللون الأصفر الكموني مع بليزر وحجاب باللون الأبيض وحقيبة سماوية مميزة؛ لإطلالة كاجوال شبابية بأسلوب رسمي، بينما اختارت لينا أسعد تنورة بليسيه من قماش الساتان البني مع بلوزة بيضاء ناعمة وحجاب وحذاء بوت بنيّ؛ لمظهر حيادي أنيق.

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التنورة الساتان من رهف الشامي

التنورة الساتان من رهف الشامي



اعتمدت مدونة الموضة والبلوجر رهف الشامي على عدة خيارات بالتنورة الساتان، ومن أحدثها أطلّت بتنورة بنيّة من قماش الساتان المنسدل مع بلوزة بيضاء بطبعات الحمار الوحشي، وزيّنت هذه الإطلالة بحجاب ونظارة يكسوهما اللون الأسود مع الإكسسوارات الذهبية، وظهرت أيضًا بتنورة طويلة واسعة باللون البرتقالي المزين بالنقوش البيضاء والزرقاء مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وتجمّلت بالإكسسوارات الذهبية.

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نصائح لارتداء التنورة الساتان بحسب شكل جسمك

نصائح لارتداء التنورة الساتان



موضة التنورة الستان قطعة تتردد المحجبات في ارتدائها؛ لأنها يمكن أن تُبرز الجسم بطريقة لا تناسب الحجاب، لذا نقدم لك نصائح تتناسب مع المظهر المحتشم، للحصول على مظهر مميز لافت للأنظار، ومن أول الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها جيدًا عند اختيار موديل التنورة الساتان؛ هي اختيار التنورة التي تتوافق مع شكل جسمك، فإن كنتِ من أصحاب القوام الكمثريّ أو الساعة الرملية؛ يمكنكِ اختيار التنورة البليسيه أو بالقَصَّة المستقيمة، أما إن كنتِ من ذوات قوام التفاحة أو المستطيل؛ فيمكنكِ اللجوء إلى التنورة بالقَصّة المستقيمة، وذلك بتنسيقها مع قطعة طويلة تغطي منطقة الأرداف؛ لمنح القوام شكلًا يتميز بالمنحنيات.