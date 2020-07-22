صيحات أساور مفتوحة من أشهر الماركات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 مساءً - تبدو صيحة الأساور المفتوحة جذابة ولافتة للأنظار وتعتبر من أبرز الصيحات المفضلة لدى النساء.
ولذلك حرصت ماركات المجوهرات الشهيرة على تقديم موديلات أساور مفتوحة لتناسبك في مختلف المناسبات.
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أساور بوشرون Boucheron
قدمت ماركة بوشرون Boucheron أساور مفتوحة من الأمام بالذهب الوردي والأصفر ومرصعة بفصوص الألماس وبتصميم الإجاصة الرائج.
تميزت أساور بوشرون بالطابع الكلاسيكي الراقي الذي يناسب المرأة التي تبحث عن تصاميم فخمة.
أساور بولغاري Bulgari
أيضًا قدمت ماركة بولغاري Bulgari أساور مفتوحة بتصاميم متنوعة، وأبرزها سوار الحيّة المرصعة بالألماس، سواء بالذهب الأبيض أو الوردي، بالإضافة إلى السوار الذهب الوردي بتصميم الدائرة والمزين بالأحمر والصدف.
وتتسم أساور بولغاري بالفخامة، لتضيف لمسة جذابة لإطلالاتك في المناسبات.
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أساور شوميه Chaumet
أحببنا سوار شوميه Chaumet المصنوع من الذهب الأبيض ومرصع ببريق الألماس، وهو بتصميم الإجاصة بحجمين مختلفين
ويعد هذا السوار من شوميه من أكثر التصاميم المفضلة لدى المشاهير، حيث تعتمده كثير من النجمات على السجادة الحمراء.
أساور شوبارد Chopard
وقدمت ماركة شوبارد الأساور المفتوحة بتصاميم أنثوية رومانسية، مثل اساور القلب بالذب الوردي المرصع بالألماس مع الألوان الأخرى مثل الوردي والفيروزي والأسود في تناغم يأسر القلوب.
أساور ميسيكا Messika
جمعت أساور ميسيكا بين الفخامة والبساطة، سواء الأساور بالذهب الأبيض أو الوردي بتصميم الإميرالد والإجاصة ومرصعة بفصوص الألماس البرّاقة.
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