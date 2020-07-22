مجوهرات اللؤلؤ لإطلالة مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 مساءً - من أجمل أنواع المجوهرات وأكثرها كلاسيكية، هي مجوهرات اللؤلؤ التي تناسب جميع الأعمار والمناسبات، بحسب تصميمها، تُلبس للمناسبات الرسمية أو العادية، فتعطي أناقةً وتألقاً لا مثيل لهما... ويختلف اللؤلؤ بألوانه، أحجامه وأشكاله.

إليك مجموعة من القلادات، والأقراط والخواتم المصمّمة من اللؤلؤ، على مختلف أنواعه.



كارتييه Cartier

Cartier



في حال كنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي، فما عليكِ سوى أن تختاري المجوهرات الناعمة في تصاميمها، والمرفقة بحبيبات اللؤلؤ الدائرية، تماماً كأقراط كارتييه C de Cartier.

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شانيل Channel

Channel



كذلك تميّز خاتم باغ كوميت Bague Comete من شانيل CHANEL بتصميم كلاسيكي فاخر، مصنوع من الذهب الأبيض وحجري اللؤلؤ والألماس.



بياجيه Piaget

Piaget



أيضاً قد يكون اللؤلؤ عبارة عن حبيبات مستديرة ساحرة ، وقد لفتنا هذا الحجر في الأقراط التي قدّمتها دار بياجيه Piaget ضمن مجموعتها بياجيه روز Piaget Rose.

حيث تزيّن الوردة، من خلال الحجر المركزي البراق، الأذن، في حين تتدلى لؤلؤة بيضاء من الوردة اللامعة، كانعكاس ضوء القمر المتوهّج.

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ديور Dior

Dior



أو كالسوار الذي قدّمته دار ديور للمجوهرات الفاخرة Dior Fine Jewellery في مجموعتها روز دي فان Rose des Vents والذي تميّز بتصميمه المفتوح، وزيّن بعرق اللؤلؤ وحجر الألماس الأبيض.



بوشرون Boucheron

Boucheron



تألقي في مناسباتك الراقية بهذه القلادة الفخمة من بوشرون، فلا يمكن أن تجدي أجمل من اللؤلؤ والألماس، لإطلالة ناعمة كالأميرات.



بودلز Boodles

Boodles

إذا كنتِ صاحبة أسلوب مرح، فأنتِ تفضلين حتماً مجوهرات اللؤلؤ الملوّنة. من الممكن أن تكون حبة اللؤلؤ ملوّنة، مثل عقد بودلز الذي صمّم من الذهب الوردي.

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سوار من سيدني إيفان Sydney evan

Sydney evan



من علامة سيدني إيفان، إسوارة جذابة من الذهب الوردي مع حبات اللؤلؤ الفاتنة وقطعة charm متألقة مع الألماس المرصوف.



Bina Goenka

Bina Goenka

ومن الممكن أن تكون قطعة المجوهرات عبارة عن مزيج من اللؤلؤ التقليدي وأحجار أخرى ملوّنة، تماماً مثل أقراط Bina Goenka الخضراء.

في حال كنتِ جريئة في ستايلكِ، فلا تترددي في تنسيق مجوهرات اللؤلؤ الملوّنة مع تصاميم ذات تدرّجات قوية. أمّا إذا كنتِ تفضّلين التركيز على قطعة واحدة في إطلالتكِ، فاختاري اللون المناسب.