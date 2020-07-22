- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:44 مساءً - البشرة الناعمة والمشدودة جزء لا يتجزأ من إطلالة المرأة، فـ تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول العينين، إضافة الى جفاف البشرة، كلها أمور تنعكس سلباً على مظهر المرأة. لذلك، تعرفي في هذا المقال، الى بودرة الخردل، التي تعد بمثابة كريم الكولاجين الطبيعي، فتعرفي الى فوائدها وطريقة استخدامها، لتحافظي على بشرة رطبة وخالية من التجاعيد.
فوائد بودرة الخردل للبشرة
- تقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة وتؤخر ظهور علامات التقدم في السن.
- تعمل كمضاد للالتهابات، فتساعد في القضاء على البثور والحبوب وتمنح بشرتك النضارة والإشراقة.
- ترطب بشرتك وتزيدها تألقاً وتوهجاً.
- تمنح بشرتك التغذية الضرورية للحفاظ على شبابها.
خلطة بودرة الخردل للتخلص من التجاعيد
اخلطي ملعقة كبيرة من بودرة الخردل مع أربع ملاعق كبيرة من زيت الورد أو زيت الليمون، وقليل من المياه. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبقي هذا الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدّة 20 دقيقة. بعدها، شطفي الوجه والرقبة بالمياه الباردة وجففيهما بواسطة منشفة ناعمة مع التربيت بشكل هادئ.
تابعي المزيد : خلطات سحرية لتكبير الثدي وبروزه بطريقة أكثر أنوثة
وصفة بودرة الخردل لترطيب البشرة
امزجي القليل من الماء الدافئ مع ملعقتين كبيرتين من بودرة الخردل. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها شطفي وجهك جيداً بالماء الفاتر.
تابعي المزيد : خلطات طبيعية سريعة لعلاج الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين
كانت هذه تفاصيل خبر بودرة الخردل للقضاء على التجاعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.