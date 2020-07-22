"غلطة في رقم العمارة" تنقذ فتاة فرشوط من القتل

علاقات و مجتمع

بعد حالة الفرح والانتصار التي عاشتها الفتاة "فرحة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، لإحالة أوراق المتهمين باغتصابها والشروع في قتلها إلى المفتي، سرعان ما دب الخوف في نفسها، بسبب تهديدات تلقتها من ذوي المتهمين.

Advertisements

داخل مركز شرطة نجع حمادي، باتت "فرحة" برفقة أسرتها، ليلة انتصارها، وبحسب مصدر أمني، أن الفتاة أخبرتهم، أن أشخاص استقلوا سيارة يحملون أسلحة، شوهدوا في منطقة سكنها خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وبحسب إسماعيل سلاوي، محامي "فتاة فرشوط"، الذي روى كواليس ما حدث من تهديدات، بأن سيارة أقلت ذوي متهمين وهم يحملون أسلحة نارية، لكنهم أخطاوا في العمارة التي تقطن بها "فرحة" مع ذويها: "هما غلطوا في رقم العمارة بتاعة فرحة اتلخبطوا فيها.. وساعتها انكشف أمرهم، وحد اتصل بخال فرحة وحذرهم".

وتابع "سلاوي" لـ"هن"، أنه أخبر مركز شرطة نجع حمادي بما حدث، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث للتأكد من الخطر، ونظرًا لصعوبة تأمين المنطقة السكانية، قرر رئيس المباحث أن تنتقل "فرحة" وأسرتها للمبيت، في مركز الشرطة لحمايتهم أمنيًا.

وأوضح محامي "فتاة فرشوط"، أن وزارة التضامن تدخلت على الفور لإنقاذ الفتاة، ونقلها إلى مكان غير معلوم لحمايتها، والإبعاد بها عن أي أذى.