بسمة وهبة تعيد نشر صورة حذفتها بسبب تعليقات سيئة: موتوا بغيظكم

علاقات و مجتمع

أعادت الإعلامية بسمة وهبة، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، نشر صورة لها كانت حذفتها بسبب تعليقات غير لائقة.

وعلقت "وهبة" على الصورة قائلة: "أحب أقول للناس المريضة الحقيرة أني شلت الصورة وفي ثانية نزلتها عشان أثبت ليهم أني مصممة أني مبسوطة بصورتي ولو تكرر الأمر بردوا حنزلها وأنبحوا براحتكم ولا فارق معايا.. موتوا بغيظكم والفانز الحلوين اللي بيحبوني عاجباهم أكتر من الـ10000 لايك وسأعاود دائمًا نشر ما يحلو لي وسيبوني في حالي أنا جسد بدون روح والضرب في الميت حرام حسبي الله ونعم الوكيل".

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وتفاعل معها متابعيها في التعليقات الإيجابية على الصورة: "أنتي شبه السندريلا فيها" "زي القمر يا مدام بسمة" "روحك الجميلة وقلبك الطيب يكفي حبيبتي ربي يسعدك ويحفظك آمين يارب".

ويذكر أن بسمة وهبة تشارك في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON، بالاشتراك مع الإعلامي خالد أبو بكر.