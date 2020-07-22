أسباب هبوط الدورة الدموية بعد إصابة منى عبد الغني به

صحة

منذ أيام تعرضت الإعلامية منى عبدالغني، لهبوط في الدورة الدموية بعد حلقة برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المعروض عبر فضائية CBC، حيث نقلت إلى المستشفى برفقة ابنها وبمساعدة المسعفين وتلقت الدعم الطبي اللازم.

إصابة منى عبد الغني تفتح الباب لمعرفة وظائف نظام الدورة الدموية في الجسم وأسباب الخلل الذي قد يلحق به. نظام الدورة الدموية مسؤول عن إرسال الدم والأكسجين والعناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم، وعندما ينخفض ​​تدفق الدم إلى جزء محدد من جسمك، قد تعاني من أعراض ضعف الدورة الدموية، ويكون أكثر شيوعًا في الأطراف، مثل الساقين والذراعين.

ضعف الدورة الدموية ليس مرضا في حد ذاته، ولكنه ينتج عنه مشاكل صحية أخرى، لذلك لا بد من معالجة الأسباب، بدلاً من الأعراض فقط، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن هبوط الدورة الدموية بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص.

أعراض ضعف الدورة الدموية

تنميل.

خدر.

رشعة أو لسعة في أطرافك.

ألم.

تشنجات العضلات.

أسباب ضعف أو هبوط الدورة الدموية

مرض الشريان المحيطي

يمكن أن يؤدي مرض الشريان المحيطي (PAD) إلى ضعف الدورة الدموية في ساقيك. PAD هي حالة في الدورة الدموية تسبب تضيق الأوعية الدموية والشرايين.

في حالة تسمى تصلب الشرايين، تصلب الشرايين بسبب تراكم اللويحات في الشرايين والأوعية الدموية. كلتا الحالتين تقلل من تدفق الدم إلى الأطراف ويمكن أن تؤدي إلى الألم.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم في الأطراف إلى:

خدر.

تنميل.

تلف الأعصاب.

تلف الأنسجة.

إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي انخفاض تدفق الدم واللويحات في الشرايين السباتية إلى السكتة الدماغية. الشرايين السباتية هي الأوعية الدموية الرئيسية التي تنقل الدم إلى دماغك. إذا حدث تراكم اللويحات في الشرايين في قلبك، فأنت في خطر الإصابة بنوبة قلبية.

PAD هو الأكثر شيوعًا في البالغين فوق سن 50، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في الأشخاص الأصغر سنًا. الأشخاص الذين يدخنون هم في خطر أعلى للإصابة بالـ PAD في وقت مبكر من الحياة.

جلطات الدم

الجلطات الدموية تمنع تدفق الدم، إما جزئيًا أو كليًا. يمكن أن تتطور في أي مكان تقريبًا في الجسم، ولكن الجلطة الدموية التي تتطور في الذراعين أو الساقين يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية.

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يمكن أن تتطور جلطات الدم أسباب عدة، وقد تكون خطيرة. إذا انفصلت جلطة دموية في ساقك، فقد تمر عبر أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك قلبك أو رئتيك. قد يؤدي أيضًا إلى السكتة الدماغية.

عندما يحدث هذا، قد تكون النتائج خطيرة، أو حتى مميتة. إذا جرى اكتشافه قبل أن يسبب مشكلة أكبر، غالبًا ما يمكن علاج الجلطة الدموية بنجاح.

توسع الأوردة (الدوالي)

الدوالي هي أوردة متضخمة ناتجة عن فشل الصمام. تظهر الأوردة مشدودة ومحفورة، وغالبًا ما توجد على الجزء الخلفي من الساقين. لا تستطيع الأوردة التالفة تحريك الدم بنفس كفاءة الأوردة الأخرى، لذلك قد يصبح ضعف الدورة الدموية مشكلة. على الرغم من ندرة حدوثه، يمكن أن تسبب الدوالي أيضًا جلطات دموية.

داء السكري

قد تعتقد أن مرض السكري يؤثر فقط على نسبة السكر في الدم، ولكنه قد يسبب أيضًا ضعف الدورة الدموية في مناطق معينة من الجسم. وهذا يشمل التقلصات في ساقيك، وكذلك الألم في فخذيك أو أردافك. قد يكون هذا التشنج سيئًا بشكل خاص عندما تكون نشطًا جسديًا. قد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري المتقدم من صعوبة في اكتشاف علامات ضعف الدورة الدموية. وذلك لأن اعتلال الأعصاب السكري يمكن أن يسبب انخفاضًا في الإحساس في الأطراف.

يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا مشاكل في القلب والأوعية الدموية. يعاني مرضى السكري من خطر متزايد لتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

البدانة

حمل الوزن الزائد يضع عبئًا على جسمك. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد يؤدي الجلوس أو الوقوف لساعات إلى مشاكل في الدورة الدموية.

يزيد الوزن الزائد أو السمنة أيضًا من خطر متزايد لكثير من الأسباب الأخرى لضعف الدورة الدموية، بما في ذلك الدوالي ومشاكل الأوعية الدموية.

مرض رينود

قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اليدين والقدمين الباردة المزمنة حالة تسمى مرض رينود. يتسبب هذا المرض في تضييق الشرايين الصغيرة في يديك وأصابع قدميك.

الشرايين الضيقة أقل قدرة على تحريك الدم عبر الجسم، لذلك قد تبدأ في مواجهة أعراض ضعف الدورة الدموية. تحدث أعراض مرض رينود عادة عندما تكون في درجات حرارة باردة أو تشعر بتوتر غير عادي.

تشخيص ضعف الدورة الدموية

بما أن ضعف الدورة الدموية من أعراض العديد من الأمراض، فإن تشخيص الحالة سيساعد طبيبك في تشخيص الأعراض. من المهم أولاً الكشف عن أي تاريخ عائلي معروف لضعف الدورة الدموية وأي أمراض ذات صلة. يمكن أن يساعد ذلك طبيبك في تقييم عوامل الخطر بشكل أفضل، وكذلك تحديد الاختبارات التشخيصية الأكثر ملاءمة.

اختبار الدم للأجسام المضادة للكشف عن الحالات الالتهابية، مثل مرض رينود.

اختبار سكر الدم لمرض السكري.

فحص الدم للبحث عن مستويات عالية من D dimer في حالة تجلط الدم.

التصوير بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية.

اختبارات ضغط الدم بما في ذلك اختبار الساقين

علاج ضعف الدورة الدموية

يعتمد علاج ضعف الدورة الدموية على الحالة المسببة لها. قد تتضمن الطرق ما يلي:

جوارب ضغط للأرجل المتورمة المؤلمة.

برنامج تمرين خاص أوصى به طبيبك لزيادة الدورة الدموية.

الأنسولين لمرض السكري.

جراحة الليزر أو الأوردة بالمنظار للدوالي.

قد تشمل الأدوية أدوية تذويب الجلطات، بالإضافة إلى مميعات الدم اعتمادًا على حالتك. تستخدم حاصرات ألفا وحاصرات قنوات الكالسيوم لعلاج مرض رينود.