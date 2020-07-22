آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها: "كان أحلى فرحة"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها لقطات من حفل زفافها على مدير التصوير عز العرب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت آيتن في الفيديو أثناء زفافها، وعلقت: "22 يوليو 2015 وكان يوم أربع برضة كان أحلى فرحة". وظهر بالفيديو عدد كبير من نجوم الفن بينهم، فيفي عبده وهشام عباس ودنيا عبد العزيز ومنة فضالي ووفاء عامر ودينا، وغيرهم.

Advertisements

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحرص فيها آيتن عامر، مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات من حفل زفافها. وكتبت آيتن احتفالا بعيد زواجها الرابع العام الماضي: "النهاردة 16-6 عيد جوازنا الرابع واتصادف أنه كمان عيد الأب اللي بيقولوا عليه ده، بس لو اتكلمت جد بقا هقول إن النهاردة يوم ميتنسيش لأن ربنا هو اللي رتبه وكأنه كان بيديني علامة".

وأضافت آيتن: "ولو كنت أعرف أنك هتبقى أب جميل أوي كدا كنت دعيت ربنا أنه يجمعنا من زمان أوي أوي، مش بس عشان أنت أب بمعنى الكلمة، لأ.. ده لأنك راجل بجد ولقيت فيك كل اللي أي بنت تحلم بيه.. بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة".

يذكر أن الفنانة آيتن عامر متزوجة من محمد عز العرب 2015، وأنجبت منه آيتن ويوسف.