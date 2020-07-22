الامارات | "ميتسوبيسي" توقف إنتاج واحدة من أشهر سياراتها 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "ميتسوبيسي" توقف إنتاج واحدة من أشهر سياراتها 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "ميتسوبيسي موتوز" أمس، أنها ستتوقف عن إنتاج سيارات "باجيرو" بحلول عام 2021 وبدأت الشركة تقديم خططها النهائية لإغلاق مصنع سيارات لشركة "باجيرو" طبقا لما ذكرته صحيفة "نيكي" نقلا عن أشخاص على صلة بالقضية، حسب وكالة "بلومبورج" للانباء.

وذكرت مصادر أن تلك الخطط سيتم إدراجها في خطة الإدارة الجديدة على المدى المتوسط، والتي سيتم الإعلان عنها في 27 يوليو الجاري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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