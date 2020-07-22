10 أعراض تكشف إصابتك بالأنيميا.. أبرزها ضعف الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

نقص الحديد يحدث عند نقص مستوى الحديد في الدم، فيسبب انخفاض خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي، ما يؤثر على صنع الهيموجلوبين المسؤول عن حمل الأكسجين حول الجسم، ونقصه يهدد بالكثير من المشكلات الصحية.

ونقص الحديد يسبب عدد من الأعراض الواضحة وللتعرف عليها اضغط هنا.