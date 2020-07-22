دراسة تحسم جدل انخفاض حدة كورونا في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أجرى عدد من العلماء دراسة جديدة بشأن علاقة الطقس بانتشار فيروس كورونا، بعد أن انتشرت أقاويل بأن الفيروس تنخفض حدة انتشاره في فصل الصيف.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية كينجز لندن، أن فيروس كورونا ينخفض انتشاره في الأشهر الأكثر دفئًا في العام، وأن الهواء الجاف يشجع على انتشاره.

وحلّل الباحثون بيانات من 6914 مريضاً تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين Covid-19 في كرواتيا وإسبانيا وإيطاليا وفنلندا وبولندا وألمانيا وبريطانيا والصين.

ولاحظ الباحثون انخفاض عدد المصابين والمتوفيين بنسبة 15% في أوروبا عند ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما ذكر موقعها "إندبندنت" و"ديلي ميل".

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وظلت شدة الأعراض ومعدل الوفيات ثابتة في الصين خلال الموجة الأولى من الوباء، والتي حدثت فقط طوال فصل الشتاء.

كما أظهرت دراسة أخرى كانت نتائجها انخفاض في شدة الأعراض من مارس حتى مايو مع ارتفاع درجة الحرارة في بريطانيا.

ووفقًا لما ذكره الباحثون فإن هناك تغيرات كبيرة حدثت في ارتفاع عدد حالات الشفاء، دون تدخل في عمر المريض أو العلاج، ما أثبت أن هناك تأثير موسمي على الفيروس.

وأكد الدكتور فرانسوا كوهين، الاقتصادي البيئي بجامعة أكسفورد، أن الطقس له تأثير كبير على انتشار فيروس كورونا، وأن درجات الحرارة ستكون إحدى المحركات الرئيسية لهذا التغيير.

وذكر الأطباء أن مجموعة الدراسات التي أجريت أثبتت وجود ارتباط بين درجة الحرارة وشدة الأعراض.