انتبه.. 7 نصائح ضرورية على المتعافي من كورونا اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يوما بعد يوم يتعافى الكثيرون من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بفضل الجهود الاستثنائية التي يقدمها الأطباء سواء في المستشفيات، أو من خلال النصائح والإرشادات التي يوجهوها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المريض قد يتعافى بعد نحو أسبوعين دون أي مضاعفات أخرى، وفي بعض الحالات الشديدة أو الحرجة قد يستغرق المرضى من ثلاثة إلى ستة أسابيع للتعافي.

وعن رحلة الشفاء من الفيروس، قالت المنظمة إن الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة قد لا يواجهون أي مشاكل صحية طويلة المدى، ولكن فترة تعافي المصابين بالأعراض الشديدة، مثل الهذيان وضيق التنفس تكون أطول.

ويجب على المتعافي اتباع مجموعة من النصائح الضرورية، حفاظا على صحته، وحتى لا ترد إليه الأعراض مرة أخرى، إذ أثبتت الدراسات أن المتعافي مُعرض للإصابة مرة أخرى، وفق ما نقل موقعا "first post" و"my upchar".

العلاج النفسي:

قد يحتاج المريض إلى العلاج النفسي للتعامل مع الصدمة النفسية، التي تعرض لها من المرض وعلاجه.

التغذية السليمة:

يجب أن يحصل المتعافى على التغذية السليمة؛ فهي ضرورية لاستعادة صحته مثلما كانت، لمساعدة الجسم على التعافي التام.

الهواء الطبيعي وضوء الشمس:

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إحساس المتعافى بتنفسه للهواء الطبيعي وخروجه للهواء الطلق يشعره بالراحة الجسدية والنفسية، وتعرضه للشمس التي تحتوي على فيتامين D المهم لتقوية جهاز المناعة.

النظافة الشخصية:

من الضروري أن يحافظ المتعافى على نظافته الشخصية، بغسل الأيدي بشكل متكرر بالماء والصابون، لمنع انتقال أي عدوى إلى الجهاز التنفسي عن طريق لمسه لوجهه بيده.

التمارين الرياضية:

التمارين الرياضية من الأشياء الضرورية التي يجب على المتعافي الالتزام بها، فهي تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم على استرداد صحته في وقت قصير.

الاتصال بالطبيب:

يجب الحرص على الاتصال بالطبيب من وقت لآخر للاطمئنان على الحالة الصحية التي وصل إليها المتعافي، سواء عبر الهاتف أو زيارة الطبيب للمتعافي.

عدم التعرض للقلق والتوتر:

يفضل إبعاد المتعافى عن الأخبار السلبية التي يمكن أن تؤثر على صحته، وإشغال وقت الفراغ في أعمال إيجابية.