الفنانة السعودية وعد تشكو فراق ابنتها مريضة كورونا: البعد حارق قلبي

علاقات و مجتمع

طمأنت الفنانة السعودية وعد جمهورها ومتابعيها على صحة ابنتها "حسنا"، التي تتلقى علاج كورونا بعد إصابتها بالفيروس المستجد منذ يومين.

وشكرت "وعد" عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، جميع من سأل عن ابنتها ومن بينهم الأمراء والأميرات والشيوخ والشيخات، مؤكدة أن ابنتها لا تزال في المستشفى وتعاني مشكلة في التنفس.

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وكتبت الفنانة السعودية قائلة: "يا حبايبي ومتابعيني وأهلي وأصحابي والناس اللي فجأتني بحبها وسؤالها من أمراء وأميرات وشيوخ وشيخات وكل العالم خير وبركة أشكركم ألف شكر والله لا يضركم".

وأضافت: "حبيت أقلكم آخر الأخبار لبنتي بعدها بالمستشفى تعبانة عندها مشكلة بالتنفس والحمد لله علي كل حال، وإن شاء الله ربي بيعدي هالمرحلة وأنا مستودعتها عند الكريم ويقيني بالله ماحيخيب".

واستكملت: "بس أنا حارق قلبي البعد هي بأمريكا ولحالها وعندها كورونا، وأنا بالبحرين ولا كله ماشي الحمدلله على كل حال".

وكانت الفنانة السعودية وعد أعلنت منذ يومين، إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.