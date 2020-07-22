فوتوسيشن جديدة لـ سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها

لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، بآخر جلسة تصوير خضت لها.

وظهرت "الخشاب" في جلسة التصوير مرتدية بنطلون جينز وبلوزة بيضاء ذو أكمام طويلة، كما تركت شعرها منسدلًا، لكنها ظهرت بشفاه منتفخة بعض الشيء.

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وتفاعل معها متابعيها في التعليقات: "افتكرتك ليلى غفران" "جايبة الجمال منين" "عملتي حاجة في شفايفك" "فيكي شبه من ليلى غفران".

ويذكر أن الفنانة سمية الخشاب، تضامنت مع ضحايا التحرش، وكشفت عن تعرضها للتحرش داخل سيارتها وعلى "السوشيال ميديا"، كما أنها قدمت اقتراحها حول تأهيل المتحرشين قبل عقابهم، بحسب ما نشرته عبر حسابها على "إنستجرام".