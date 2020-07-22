أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لأصالة قبل الانفصال: لولاها كان مصيري الفشل

علاقات و مجتمع

بعد حوالي 14 عاما من انفصال أيمن الذهبي وأصالة، نشر الأخير فيديو يروي فيه كواليس الانفصال وحقيقة خيانته للفنانة أصالة، وذلك عبر صفحته على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ورد الذهبي على الإدعائات التي قالت إنه انفصل عن أصالة بسبب خيانته لها، وكان حينها يعرض فيديو كليب "أسفة"، والذي تزامن عرضه مع الطلاق، وفيه زوجة تعود لمنزلها مبكرا لتجد زوجها مع أخرى، ونفى الذهبي تماما أن يكون قد عرض أصالة لموقف مشابه.

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وتحدث في الفيديو البالغ مدته حوالي 9 دقائق، قائلا إنه سيجيب عن بعض تساؤلات متابعيه، وتابع حديثه عن بدايته الفنية حتى جاء الحديث إلى طلاقه من أصالة، "أنا اللي اخترت كلمات ولحن أسفة وكنت بالتصوير، لكن الكليب مش منطقي، هو في عقل في الدنيا يصدق إن حد يجيب واحدة في بيته لما مراته تكتبله ورقة إنها رايحة تتسوق أغراض من السوق، عشان كدة أنا هاجمت الكليب بامتياز، لإنه مش منطقي".

وأكمل، "وحتى هاني عبدالكريم الكاتب هاجم الكليب، وقال في لقاء مش معقول يكون أيمن عمل كدة وهو اللي اختار كلام الأغنية".

وأضاف، "أول أغنية سجلناها انا واصالة بعد كدة كانت "سامحتك" واللي الناس قالوا إنها سامحتني بعد كدة بسبب انها ضبطتني بخونها، وده كلام مش مظبوط".

وأكمل، "كنت زوج ومدير أعمال ومنتج وبودي جارد ليها، بس منكرش أن أصالة ساعدتني كتير بصوتها لأنه من أجمل وأندر الأصوات بالعالم العربي، ولولاها لكان مصيري الفشل، كنت براهن على حصان مضمون الربح".