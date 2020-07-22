بالموز والفراولة والكيوي.. بيتزا الفاكهة

مطبخ

تفضل السيدات تحضير البيتزا ولكن دائما ما تبحث عن مكونات جديدة لإعدادها، ولذلك تقدم "هُن" بيتزا الفاكهة بطعمها اللذيذ والتي سيحبها الكبار والصغار.

مقادير بيتزا الفاكهة

دقيق متعدد الأغراض، للسطح

رطل من عجينة البيتزا

كوب جبنة "ريكوتا"

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55 جراما جبنة "كريمي"

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة

ملعقة كبيرة سكر

فاكهة للتزيّين

طريقة تحضير بيتزا الفاكهة

سخّنوا الفرن إلى درجة حرارة 425 فهرنهايت (نحو 218 درجة مئوية).

افردوا عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق، ومن ثم انقلوها إلى صينية خبز مبطنة بورق الخبز، واخبزوها لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً قليلاً.

أثناء خبز عجينة البيتزا، اخفقوا جبنة "الريكوتا" وجبنة "الكريمي" والسكر البودرة، باستخدام الخلاط اليدوي أو المضرب حتى تصبح ناعمة.

رشوا العجين المخبوز بالسكر، ثم وزعوا خليط "الريكوتا"، ثم ضعوا فوقها الفاكهة المتنوعة مثل الكيوي والفريز والتوت.