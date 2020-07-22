الأمريكية آنا كامب تروي مأساة كورونا: تخليت عن كمامتي فأصبت بالفيروس

علاقات و مجتمع

كشفت الممثلة الأمريكية آنا كامب عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق، وتحدثت عن أعراضه، كما طالبت الناس بارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم.

ودوّنت كامب، عبر حسابها على إنستجرام: "كنت بأمان وأحرص على ارتداء الكمامة وأستخدم معقم اليدين، وذات مرة، عندما بدأ العالم في الانفتاح، قررت التخلي عن ارتداء كمامتي في الأماكن العامة، وانتهى الأمر بي بالإصابة بكورونا".

وتابعت كامب: "كورونا يختلف عن الإنفلونزا، مرهق بشكل لا يصدق، فقدان حاسة الشم والتذوق تمامًا دون معرفة متى أو حتى إذا كنت سأعود لطبيعتي، هو أمر مربك للغاية".

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وأضافت أنّ "ارتداء الكمامة ينقذ الأرواح، دعونا نؤدي دورنا ونرتدي الكمامة. لا أريد أن يمر أحدكم بمثل ما حدث لي، شكرا لكل من تواصل معي خلال هذه الفترة المخيفة".

وكانت الفنانة ريتا ويسلون ظهرت قبل أيام، وطالبت جمهورها أيضا بارتداء الكمامة، وقالت اخلال استضافتها في برنامج This Morning، إنّ ارتداء الكمامة يجب أن يكون طوال الوقت، ولا جدال في ذلك، فهو أمر في غاية الضرورة كتنظيف الشخص لأسنانه مرتين يوميًا.

وتساءلت ريتا خلال استضافتها بالبرنامج: "لماذا لا ترتدي قناعًا إذا كان ذلك مفيدًا لصحتك؟"، كما تحدّثت عن الأعراض التي شعرت بها أثناء إصابتها بكورونا: "شعرت بتعب شديد وأوجاع في الجسد وعدم الراحة مع فقدان حاستي التذوق والشم".