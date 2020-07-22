الامارات | أول صورة لكوكبين يدوران حول نجم يشبه الشمس.. على بعد 300 سنة ضوئية من الأرض

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لكوكبين يدوران حول نجم يشبه الشمس.. على بعد 300 سنة ضوئية من الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقط علماء الفلك الصورة الأولى لكوكبين صغيرين يدوران حول نجم، يشبه كوكبنا الشمسي.

والتقطت الصورة المباشرة للكوكبين الخارجيين ونجمهما، على بعد نحو 300 سنة ضوئية من الأرض، باستخدام تلسكوب يخص المرصد الجنوبي الأوروبي، طبقاً لبحث تم نشره في مجلة «استروفيكال جورنال ليترز» العلمية اليوم الأربعاء.

ويأمل الباحثون في أن يقدم النظام الشمسي البعيد إجابات حول كيفية نشأة الكوكبين حول شمسنا.

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ويقول العلماء إن صور الأنظمة التي لديها العديد من الكواكب الخارجية نادرة للغاية.

ووجد الباحثون أيضاً أن كوكبي الغاز أثقل بكثير من الكواكب في نظامنا الشمسي.

ومن المقرر إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان الكوكبان الخارجيان تشكلا في مكانهما الحالي، أو انتقلا من مكان آخر.



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