الامارات | غرامة غير مألوفة على باكستاني أهان قبائل في ماليزيا

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة غير مألوفة على باكستاني أهان قبائل في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت محكمة في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو غرامة بقيمة ثمانية جواميس وثمانية صنوج على رجل باكستاني أهان مجموعات قبلية من السكان الأصليين، كما أفاد مسؤول رسمي، اليوم الأربعاء.

ويتكوّن سكّان الجزيرة من قبائل عدة، وتعمل محاكم خاصة في القسم الماليزي منها وفق قوانين السكان الأصليين وعاداتهم.

وفرضت محكمة محلية في ولاية صباح على، أمير علي خان ناواتاي، دفع غرامة غير مألوفة؛ بعد اعترافه بأنه مذنب في قضية توجيهه عبارات مهينة إلى مجموعات من السكان الأصليين.

وقال رئيس مقاطعة كوتا مارودو باينتين أدون الذي ترأس جلسة المحكمة، الثلاثاء، إن تسجيلات لما قاله رجل الأعمال الخمسيني انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، ما تسبب بغضب عارم.

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وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «نريد أن نجعل من هذه القضية نموذجاً لكي لا يُقدم أشخاص آخرون» على تصرفات مماثلة. وتابع «أودّ دعوة المجتمع إلى عدم التطرق إلى عرق أي شخص آخر في حال وجود سوء تفاهم أو خلاف معه».

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية «برناما» إلى أن أدون لم يذكر تحديداً العبارات التي وردت على لسان الرجل الباكستاني، وهو مقيم دائم في ماليزيا.

وأوضح أدون أن أمام ناواتاي شهراً واحداً لدفع الغرامة تحت طائلة دفع غرامة نقدية قيمتها 4000 رينغيت (940 دولاراً) أو تنفيذ عقوبة بالسجن 16 شهراً، أو العقوبتين معاً.

وتُعتَبَر الجواميس والصنوج تقليدياً له قيمة لدى السكان المحليين في صباح، ويمكن تالياً اعتبارها شكلاً من أشكال الغرامات لتسوية الشكاوى أو حتى استخدامها كمهور زفاف. وتشكل المسائل العرقية موضوعاً حساساً في ماليزيا المتعددة الإثنية.

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