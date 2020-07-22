سر آخر لـ"كورونا" يحير المتعافين.. لماذا تظهر الأعراض بعد الشفاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتاب الحيرة والقلق، العديد من المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعدما تظهر عليهم بعض الأعراض إثر تعافيهم.

ويفسر لنا الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، أسباب الظاهرة التي تسمى بـ"متلازمة ما بعد كورونا"، قائلًا لـ"الخليج 365": هي أعراض تظهر بعد التعافي، ولا تمثل أي مصدر عدوى للآخرين، وهي بمثابة مضاعفات تحدث بعد الإصابة".

تابع الحداد، أن هذه المضاعفات نتيجة ما يسمى بـ"العاصفة المناعية" التي تحدث أثناء قضاء الجهاز المناعي على الفيروس، وأعراض هذه المتلازمة تتمثل في:

- التليف الرئوي.

- آلام في الصدر.

- صعوبة في التنفس.

- آلام في العضلات.

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- الشعور بالضعف العام.

- التعرق الزائد مع أقل مجهود أو بدون مجهود.

- النسيان.

- الصداع.

- التوتر العصبي.

وذكر "الحداد"، أن الدراسات أثبتت أن كثير من الأشخاص الذين يعانون من بعد كورونا بمشاكل في أجهزة التنفس، وهناك تفسيران للأمر هو حدوث بعض الجلطات الصغيرة في الرئة أو تليف رئوي بسيط يحدث ما بعد كورونا، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، لذا يجب أن يستمر المتعافون في تناول مذيبات الجلطات لفترة شهر على الأقل، للتأكد من عدم وجود أي جلطات في الجسم.

وأشار إلى أن هذه الأعراض لا تحدث لجميع المتعافين، ولا داعِ للقلق، مؤكدا أنها شيء طبيعي تحتاج فقط للمتابعة، وبعد ذلك تبدأ الأعراض في التلاشي بالتدريج حتى تختفي، وينصح بتناول بعض المقويات مثل فيتامين ب والزنك بعد استشارة الطبيب المختص.

ويرى رئيس قسم الحساسية والمناعة أنه إذا حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا ستكون أقل حدة وستحول الفيروس إلى فيروس موسمي مثل نزلات البرد، مشيرا إلى أن معظم الحالات أصبحت تعالج منزليا، لكن الحالات الحرجة التي تحتاج إلى الأكسجين قل عددها.