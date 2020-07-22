هل كورونا أصبح من الأمراض الموسمية؟.. بروفيسور يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دوما ما يخشى الكثيرون من أن يكون فيروس كورونا من بين الأمراض الموسمية التي ترتبط بأشهر أو موسم معين، مثل الإنفلونزا.

ويؤكد البروفيسور جيورجي بازيكين رئيس قطاع التطور الجزيئي في معهد مشكلات نقل المعلومات، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء أن كورونا لم يظهر سوى في هذا الموسم فقط، لم تحدد درجة موسمية هذا الفيروس، ولا يعرف مدى ارتباط مساره وتفشيه بموسم الصيف أو الشتاء. لأنه إلى الآن لا توجد علامات واضحة تشير إلى أنه سينتشر في هذا الموسم أو غيره.

وأضاف "فمثلا الصيف في الولايات المتحدة حاليا في ذروته ومع ذلك تزداد الإصابات بالمرض باستمرار، في حين ينخفض عددها في بلدان أخرى". مشيرا إلى عدم وجود موسم معين لانتشار الالتهاب الرئوي الشاذ، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وقال "التأثير الأكبر، هو للتجمعات في أماكن العمل والمدارس، وفي الملاعب. أما تقلبات المناخ فلم يلاحظ لها أي تأثير. لذلك سوف استغرب جدا إذا ظهر أنها تؤثر جدا. ومن السابق لأوانه الحديث عن موسمية المرض".