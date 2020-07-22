ما الوقت الآمن لركوب الطائرة لتجنب عدوى كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

مع استئناف رحلات الطيران مرة أخرى، وفتح الدول حدودها للسياح، يجب توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية للتقليل فرص نقل عدوى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية، أن شركات الطيران تتخذ إجراءات السلامة، ولكن هناك وقت آمن يزيد من سلامة الشخص.

وأكدت الصحيفة أن الرحلات الجوية المبكرة غالبًا ما تكون أكثر أمانًا للركاب، حيث تكون الطائرة معقمة منذ الليل، وتكون الأدوات نظيفة.

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وقال مشرف النظافة في إحدى شركات الطيران الأمريكية "كريستيان روني"، إن كل شركة طيران تنظف الطائرة بين رحلة وأخرى، ولكن تكون في وقت قليل وتقتصر على جمع القمامة والتنظيف بالمكنسة الكهربائية عكس ما تكون النظافة ليلًا بعمق، فيقوم عمال النظافة بمسح المقاعد والطاولات وأدوات الطعام بالمطهرات، وينظفون الحمام بشكل صحيح.

كما يجب اتخاذ باقي الإجراءات الوقائية للشخص، مثل غسل الأيدي لمدة 20 ثانية باستمرار أو استخدام المعقم الذي يحتوي على كحول بنسبة 70%، بجانب التباعد الاجتماعي بمسافة متر بين كل شخص والآخر.

وارتداء الكمامة الطبية من أكثر الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار لأنها تمنع الإنسان من حمل فيروس كورونا بنسبة 56%.