فساتين سهرة باللون الأحمر الجريء آخر موضة خريف 2020 لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً -

يعود اللون الأحمر من جديد ليكتسح موضة موسم خريف 2020 حيث عمد الكثير من المصممين العالميين إلى تضمينه ضمن مجموعاتهم. وقد رصدناه بمنتهى الفخامة والرقي على منصات العروض من خلال فساتين السهرة المفعمة بالأناقة المترفة وهي ستبدو رائعة إذا ما فكرت في اعتمادها خلال سهرات عيد الأضحى هذا العام.

فساتين سهرة فاخرة باللون الأحمر من زهير مراد Zuhair Murad



لخريف 2020، جاءت فساتين السهرة باللون الأحمر سادة مع ممزوجة مع اللون الأسود لإضفاء المزيد من الرقي على التصاميم. أما الخامات فقد تنوعت بين الساتان والتفتة والدانتيل والمخمل وحتى الشيفون، ملبّيةً بذلك أذواق شتى النساء.

تابعي معنا اليوم في الخليج 365 باقة فساتين السهرة التي انتقيناها لك بتأنٍّ من منصات عروض أهم الماركات العالمية لكي تختاري منها ما يحلو لك وما يناسب إطلالتك في سهرات عيد الأضحى.

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لعيد الأضحى: فساتين سهرة باللون الأحمر موضة خريف 2020

فساتين سهرة باللون الأحمر السادة لعيد لأضحى 2020

فستان قصير من المخمل والريش الأحمر من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta



لفتتنا فساتين السهرة باللون الأحمر السادة بتصاميمها الفاخرة وأطوالها المتنوعة على منصات عروض خريف 2020، فتنوعت بين الفساتين القصيرة والفساتين الطويلة لكي تجد كل امرأة ما يحلو لها من قصات لمناسبات وسهرات عيد الأضحى.

قدمت علامة أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta تصميماً مميزاً لفستان سهرة أحمر قصير وضيّق مصمم من قماش المخمل الملكي ضمن مجموعتها لخريف 2020. وأكثر ما ميّزه هو الكاب الذي ارتدته العارضة فوقه لإضفاء المزيد من اللمسة المترفة عليه.

يليق هذا الفستان يصاحبات الأجسام الرفيعة والقامات الممشوقة.

كذلك، فقد قدمت دار بوتيغا فينيتا Bottega Veneta تصميماً محتشماً لفستان أحمر طويل من القماش اللماع، يتميز بأكمام طويلة وسيبدو مثالياً لسهرات عيد الأضحى الخاصة بالمرأة عاشقة الإطلالة الموديست.

وللوك مفعم بالشباب والعصرية خلال سهرات عيد الأضحى 2020، اختاري من علامة رودارت Rodarte فستان أحمر بأطوال متفاوتة، قصير من الأمام وطويل من الخلف، يتميز بأكمام منفوخة آخر موضة.

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نسقيه مع كلاتش وحذاء كعب باللون الأسود لإطلالة متكاملة.

كما ورصدنا الكثير من تصاميم فساتين سهرة باللون الأحمر على منصات أهم المصممين العالميين مثل زهير مراد Zuhair Murad وإيلي صعب Elie Saab وغيرهم.

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فساتين سهرة بالأحمر والأسود لعيد الأضحى 2020

فستان فاخر من الساتان باللونين الأحمر والأسود من بادجلي ميشكا Bdgley Mischka



إذا كنت تحبين اللون الأحمر ولكن تفضلين ارتداءه بأسلوب أقل جرأة خلال مناسبات عيد الأضحى هذا العام، اختاري من مجموعات خريف 2020 فساتين السهرة باللون الأحمر مع لمسة من اللون الأسود الراقي.

وقد لفتنا ضمن عرض بادجلي ميشكا Badgley Miscka فستان سهرة ملكي يتميز بتنورة ماكسي من الساتان الأحمر مع توب ساتان أسود تكشف عن الكتفين off the shoulders وحزام من الخامة ذاتها.

نسقي هذه الإطلالة مع تسريحة شعر كعكة مرتفعة لإبراز جمال الكتفين وروعة التصميم.

ولإطلالة أكثر احتشاماً، اختاري من رودارت Rodarte فستان سهرة طويل من الحريري الأحمر والطبعات السوداء عليه. وهو يتميز بكاب على الكتفين لإضفاء لمسة من الرقي الأخاذ.

من الأجمل تنسيق هذا الفستان مع اكسسوارات باللون الأسود مع ضرورة عدم المبالغة للحفاظ على رونق الإطلالة.

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