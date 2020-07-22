لأناقتك في العيد.. استوحي أحدث موديلات العبايات من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - تتميز المرأة العربية، ولا سيّما الخليجية، منذ سنوات عديدة باختيار العبايات الخليجية؛ بتصميماتها وألوانها المتنوعة، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة عبايات من أحدث خيارات مدونات الموضة العربيات على مواقع التواصل الاجتماعي، فاستوحي منها ما يناسب إطلالاتك ومناسباتك في العيد.



خيارات العبايات من حنين الصيفي

خيارات العبايات من حنين الصيفي



تُعتبر البلوجر ومدونة الموضة القطرية حنين الصيفي واحدة من أشهر أيقونات الموضة للمحجبات في العالم العربي، ومن أكثر الفتيات المهتمات بارتداء العباية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمتلك اليوم أكثر من نصف مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ومنها نشرت عدة صور لها بعبايات أنيقة وخليجية، وفي أحدث صورها ظهرت بعباية سوداء من قماش الساتان المزين بقماش الكتان البني؛ لتناسب كل الإطلالات خلال أيام العيد، وأطلّت بعباية سوداء مطرزة بالفصوص البيضاء في أطراف الأكمام، ومزينة بقماش أزرق؛ لخيار عصري أنيق، وارتدت عباية سوداء ناعمة مصممة ببساطة؛ لتناسب المشاوير الصباحية، واختارت عباية مطرزة بالدوائر البيضاء، وتأنقت بعباية رمادية مزينة بقماش أسود وتطريزات بيضاء أنيقة وناعمة، وأخرى سوداء مزينة برسوم ذهبية وفصوص بيضاء.

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إطلالات متنوعة بالعباية من خولة المراغي

إطلالات متنوعة بالعباية من خولة المراغي



تهتم المذيعة والإعلامية البحرينية خولة المراغي بخياراتها المحتشمة والأنيقة دومًا، ولأنها من أكثر الفتيات العربيات المهتمات بالأزياء الخليجية، والأكثر ارتداءً لها عبر برامجها التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من 700 ألف متابع، فقد جمعنا لكنّ من وحيها عدة خيارات للعباية الخليجية، حيث تألقت بعباية سوداء مصممة بعدة أقمشة متداخلة، منها قماش مزين بالزهور البيضاء، وقماش تكسوه اللمعة، وآخر مصمَّم بلون رمادي مميز؛ لتناسب هذه العباية إطلالات الحفلات والمناسبات الضخمة في العيد، وظهرت بعباية مصممة بعدة أقمشة زيتية بطريقة ناعمة وأنيقة مناسبة لمشاوير العيد النهارية، وارتدت عباية سوداء مصممة بتطريزات بسيطة وشبابية، واختارت عباية مصممة باللون الأسود الفاتح المزين بقماش زهري من الأطراف؛ لخيار مناسب للشابات، وأطلّت بعباية مصممة بموديل ناعم مزين باللمعة؛ لخيار مناسب الحفلات، وتأنقت بأخرى مصممة باللون الأسود المزين بقماش زهري ومزين بطبعات سوداء ولمعة بارزة؛ لتُناسب أجواء العيد.

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