أجمل إطلالات الفاشينيستا المحجبات بالتنورة البليسيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - تفضل العديد من السدات وخصوصاث المحجبات التنورة البليسيه التي تعتبر من الصيحات المميزة ، حيث تتسم بالأناقة والأنوثة، ولا تنتهي موضتها بمرور السنين.



وتتناسب التنورة البليسيه او المكسرة مع المحجبات بفضل تصميمها الواسع والمحتشم، ولذلك يمكنك تنسيقها في إطلالاتك الأنيقة على طريقة الفاشينيستا المحجبات.



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طريقة تنسيق التنورة المكسرة للمحجبات





التنورة البليسيه مع الكنزة





الفاشينيستا لينا الاسعد





يمكن أن تعتمدي التنورة البليسيه مع كنزة لإطلالة تناسبك في النهار والمساء.



اختارت الفاشينيستا المحجبة لينا أسعد التنورة البليسيه بالخصر المرتفع باللون البني مع كنزة بسيطة في التصميم وحجاب بني.





الفاشينيستا مريم



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كذلك اعتمدت الفاشينيستا مريم التنورة البليسيه باللون الأسود مع كنزة ناعمة باللون الأبيض.



ونسقت الفاشينيستا أمية زين التنورة البليسيه البيج مع كنزة باللون الأبيض وحزام السلسلة المعدنية حول الخصر.



وارتدت الفاشينيستا روزا التنورة البليسيه باللون الأبيض مع سويت شيرت أسود مطبوع، ونسقت مع الإطلالة حذاء وتوربان باللون الأسود، وحقيبة بنقشة جلود الحيوانات.





التنورة البليسيه مع البليزر

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الفاشينيستا سهى



أيضًا يمكنك اعتماد التنورة البليسيه مع البليزر لإطلالة أنيقة وراقية في العمل والمناسبات الرسمية.



اختارت الفاشينيستا سهى التنورة البليسيه الرمادي ونسقت معها بليزر رمادي أنيق مع حزام أسود حول الخصر، وأكملت إطلالتها بحذاء شفاف وحجاب أسود.



واعتمدت الفاشينيستا سمر البرشا التنورة البليسيه باللون الأبيض مع بليزر باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بالحذاء الرمادي والحجاب البيج.

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