إطلالة الحواجب الأمثل لعطلة داخل البلاد بأنامل يارا أيوب خبيرة الحواجب الإقليمية في بنفت كوزمتكس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - هل بدأت بتوضيب أغراضك لقضاء عطلة داخل البلاد خلال فرصة العيد نهاية هذا الشّهر؟ من الضروري أن تحافظي على إطلالة حاجبين متقنة خلال العطلة، لذا، لا بدّ لك من اقتناء بعض مستحضرات الحواجب الطويلة الثبات، فهي ستضمن لك أروع إطلالة حتّى إذا تعرّضتِ للماء!



الخطوة الأولى حتّى يكون حاجباك جاهزين للعطلة هي الذهاب إلى Benefit Brow Bar والحصول على خدمة إزالة شعر الحواجب بالشمع على يد إحدى خبيرات الحواحب لدينا. هذه الخدمة المميّزة معدّة لإبراز ملامح وجهك وتعزيز جاذبيّتها. باختصار، نصيحتنا لك هي بأن تخصصي بضع دقائق لهذه الخدمة وتحظي بإطلالة رائعة لأسابيع!



خدمة إضافية: إلى جانب خدمة إزالة شعر الحواجب، ستُقدّم لك بنفت مجانًا عمليّة تنميق حاجبيك! وبعد مغادرتك، سيكون الحفاظ على شكلهما سهلًا للغاية:



أمّا المستحضرات التي لا بدّ لك من اقتنائها فهي:



1. قلم الحواجبGoof Proof

قلم الحواجبGoof Proof

ركيبة مقاومة للماء لمدة 12 ساعة، مثالية لملء الحواجب بشكل طبيعي، أيًا كانت وجهتك هذا الصيف. استعيني بالطرف العريض من رأس القلم لملء الحاجب وتحديد شكله، وعزّزي كثافة اللون بإضفاء بعض اللمسات.



2. الجل الكريمي الملون للحواجب Ka-BROW

الجل الكريمي الملون للحواجب Ka-BROW

يمنح هذا الجِل الكريمي الملوّن القابل للتعزيز، والمطبّق بواسطة فرشاة، ثباتًا ومقاومة للماء لمدة 24 ساعة، ما يجعله مثاليًا لأيّ نشاط خارجي أو رحلة إلى الشاطئ.



3. جل الحواجب الشفاف 24-Hour Brow Setter

جل الحواجب الشفاف 24-Hour Brow Setter

سيكون جل التثبيت الشفّاف هذا صديق حاجبيك المفضّل خلال فصل الصيف. يُمكن استخدامه بالاقتران مع أيّ مستحضر آخر من التشكيلة أو بمفرده لإطلالة متقنة وثبات لمدة 24 ساعة. بفضله لن تحتاجي إلى إعادة تثبيت حاجبيك أثناء قضاء الوقت على الشاطئ!



هذا كل ما تحتاجين إليه لتنعمي بإطلالة حاجبين رائعة وطويلة الثبات خلال عطلتك داخل البلاد!

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