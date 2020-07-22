أفكار رسومات أظافر صغيرة من أحدث صيحات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يوليو 2020 04:42 مساءً - تُعَدُّ الأظافر محطَّ اهتمام الكثيرات من الفتيات، حيث يشعرن بضرورة تطويلها والاهتمام بها، من خلال وضع المناكير، ويشعرن بالملل عند تطبيق رسومات الأظافر التقليدية التي اعتدنا عليها، لذا جمعنا لكِ عدة رسومات صغيرة ومميزة سهلة التطبيق، فاختاري منها المناسب لكِ.



أفكار رسومات الأظافر البسيطة

رسومات الأظافر البسيطة



إن كنتِ من مُحِبَّاتِ تطبيق رسومات الأظافر الناعمة والمميزة، فقد جمعنا لكِ عزيزتي عدة رسومات أنيقة من "إنستجرام"، حيث يمكنكِ تطبيق تجربة المناكير العنابية أو باللون الأحمر النبيذي مع رسومات بيضاء شتوية ومختلفة في كل إصبع، وتُزيَّن الأصابع الصغيرة بالفصوص الفضية، أو اختيار مناكير خضراء مع تزيين ظفرين بالفصوص أو الجليتر الفضي، أو الظهور بمناكير زرقاء برسمة زهور بيضاء لخيار مرح، أو التجمل بمناكير زهرية وبيضاء مرسومة بالخطوط السوداء أو رسمة القلب الأسود، أو التأنق بأظافر بيضاء ورسم إحداها باللون الأسود الناعم، كما اخترنا لكِ عزيزتي مناكير زهرية مع رسمة الخطوط البيضاء والذهبية، ومناكير زهرية مرسومة بالغيوم البيضاء، ورسمة المناكير الملونة بطريقة عصرية للمحترفين، وأخرى بتدرجات اللون الأزرق المزين بالرسومات والفصوص، ونذكرك -عزيزتي- بالاعتناء جيدًا باختيار الدرجات المتناسقة والرسومات التي تعكس شخصيتك.

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نصائح لجمال مناكيرك

نصائح لجمال مناكيرك



لأن الاهتمام بجمال الأظافر أصبح من أساسيات حياتنا اليوميّة، فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة نصائح لمظهر مناكير مميز، في البداية قومي بقص وبرْد أظافرك إن كانت بحاجة لذلك، ومن ثَمَّ انقعي أظافرك بماء دافئ لبضع دقائق حتى يلين الجلد المحيط بالظفر، وأزيلي الجلد الميت حول الظفر بواسطة عصا خشبية خاصة، ثم ضعي مرطِّبًا على يديكِ وأظافرك لتحصلي على أظافر ناعمة، ثم ابدئي بالمناكير الشفّافة قبل وضع طلاء الأظافر الملوّن؛ ليقي أظافركِ من التصبُّغ بلون المناكير عند إزالته، وبعدها ضعي طبقتين رقيقتين من المناكير؛ ليبدو لونها أجمل، بدلًا من وضع طبقة واحدة غليظة لن تجفَّ إلّا بعد وقت طويل، وانتظري للحظات قبل تطبيق كلّ طبقة، ثم ضعي المناكير الشفافة كخطوة نهائيّة بعد الانتهاء من وضع طلاء الظفر الملوّن وجفافه، ليمنح أظافركِ لمعانًا جميلًا، كما سيحمي المناكير من العوامل الخارجيّة، ليبقى بشكله الأنيق، ويمكن تنظيف محيط أظافرك من المناكير في حال حدث أي تلطُّخ بواسطة عود قطني بعد غمسه في مزيل المناكير.

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