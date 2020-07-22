الامارات | 164زوج حذاء أبيض أمام الكونغرس الاميركي تحية لممرضات توفين جراء "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن 164زوج حذاء أبيض أمام الكونغرس الاميركي تحية لممرضات توفين جراء "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت نقابة أميركية للعاملين في مجال التمريض 164 زوج حذاء من اللون الأبيض أمام مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن، في تحية رمزية للممرضات اللواتي توفين جرّاء إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، ولمطالبة مجلس الشيوخ بإقرار خطة مساعدات ضخمة تهدف إلى التصدي للجائحة.

ووُزّعَت الأحذية البلاستيكية البيضاء على المساحة العشبية أمام مبنى الكابيتول، مقرّ مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت ستيفاني سيمز من نقابة "ناشيونال نيرسز يونايتد" التي يبلغ عدد أعضائها 155 ألفاً، وتُعَدُّ كبرى نقابات الجسم التمريضي في الولايات المتحدة "قبل شهرين، في مايو، كنا أمام البيت الأبيض محاطات بثمانية وثمانين زوج حذاء، يرمز كلّ منها إلى ممرضة قضت بسبب كوفيد-19".

وكانت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا يومها لا تزال 70 ألفاً، لكنّها تضاعفت لتبلغ راهناً 140 ألفاً، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر دولة في العام تضرراً من الجائحة.

وأضافت سيمز متوجهةً إلى الصحافيين "لدينا اليوم 164 زوج حذاء، وهي تُظهر الفشل الكامل والمطلق" للرئيس دونالد ترامب والكونغرس، متهمة إياهم بأنهم "تخلوا عن الممرضات اللواتي لا يزلن يمتن". Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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