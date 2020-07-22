تعرفي على أفكار تنسيق ربطة العنق بأساليب أنيقة في صيف 2020

من الصيحات الجريئة والفريدة من نوعها التي يمكنك دمج من خلالها بين الصيحات الكلاسيكية والعصرية، تأتي موضة ربطة العنق لتختاريها بأساليب أنيقة في صيف 2020. فلا بد أن تضفي على اطلالاتك الغرابة والتميّز من خلال افكار تنسيق ربطة العنق الذكورية.

شاهدي أهم الماركات العالمية، افكار تنسيق ربطة العنق بأساليب أنيقة في صيف 2020.

كوني مميزة في صيف 2020 واختاري تنسيق ربطة العنق بأساليب أنيقة في صيف 2020 مع الشورت بطرق غير تقليدية. فانتقي من دار Ermanno Scervino افكار تنسيق ربطة العنق السوداء بنقشات البولكا دوت مع الشورت الأسود والقميص الابيض المنسقة مع البلايزر الطويلة. كما تألقي بافكار تنسيق ربطة العنق الرمادية العريضة بأسلوب دار Annakiki ونسّقيها باللون المماثل مع الشورت الطويل والواسع والقميص البيضاء الكلاسيكية.

ومن الطرق المميزة لتنسيق ربطة العنق في صيف 2020 اعتمادها مع القميص الزرقاء وموضة المعطف الطويل من الجلد الأسود على طريقة دار Versace. ولا تتخلي عن افكار تنسيق ربطة العنق ذات اللون الحيادي مع البدلة والقميص من اللون عينه، واختاري البدلة الشورت بأساليب عصرية في اطلالاتك المقبلة من وحي دار Max Mara. وكوني أكثر عصرية من خلال افكار تنسيق ربطة العنق السوداء مع الجيليه والبلايزر البيج والقميص الزرقاء بأسلوب Gucci لاطلالة عصرية وخارجة عن المألوف.

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