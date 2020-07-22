هند الحناوي وابنتها برفقة "تيتوس" نجل أحمد الفيشاوي ووالدته: أخيرا التقينا

علاقات و مجتمع

شاركت هند الحناوي، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي السابقة، وأم ابنته لينا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور من لقاء ابنتها بأخيها "تيتوس"، ووالدته الألمانية.

وأرفقت الحناوي، تعليقًا على الصور التي شاركتها وجمعتها بأخ ابنتها ووالدته، "أخيرا التقينا معا".

قصة تيتوس الفيشاوي

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها هند الحناوي، صورة لابنتها لينا مع الطفل تيتوس، معلقة عليها: "تيتوس الفيشاوي في يونيو 2019.. ننتظر رؤيتك في يوليو 2020"، وذلك بحسب ما نشره برنامج "et بالعربي".

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لينا الفيشاوي تثير الجدل بشأن أخيها تيتوس

وكانت شاركت لينا الفيشاوي، قبل أكثر من شهر مضى، صورتين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واحدة منهما جمعتها بطفل صغير يدعى "تيتوس الفيشاوي".

"هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي.. أنا سعيدة جدًا لأنني وجدته في حياتي ونصنع ذكريات معًا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبًا"، هكذا علقت لينا الفيشاوي على الصور التي نشرتها.

وظهرت في الصور لأول مرة الزوجة الألمانية الغامضة للفنان أحمد الفيشاوي والتي قررت المضي قدما في قضية إثبات نسب طفلها تيتوس لوالده، بنفس الخطوات التي اتبعتها هند الحناوي لإثبات نسب لينا للفنان أحمد الفيشاوي، وتأكد ان صداقة عميقة تجمع الضرتين في مواجهة الزوج السابق.

وفي السياق ذاته، كشف شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن تلقيه مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وأنه يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتابع "سعيد" في تصريحه لـ"هن"، بأنه طلب من السيدة الألمانية تحرير توكيل الخاص وإعطائه المستندات اللازمة، وذكر المحامي بأن "ولمان" ولينا الفيشاوي على تواصل معًا، منذ قرابة العام: "السيدة الألمانية دورت عليهم وسألت عليا.. وأنا منتظر المستندات اللي هتبعتها".

وبحسب برنامج "et بالعربي"، فإن أحمد الفيشاوي تعرف على السيدة الألمانية حينما كان في رحلة علاجية مع والدته الفنانة سمية الخشاب في ألمانيا، منذ حوالي 10 سنوات.