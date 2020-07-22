آخر أيامها استقرت في القاهرة.. رحيل عازفة البيانو الجورجية يلينا دزاماشفيلي

علاقات و مجتمع

بعد رحلة عطاء أثرت من خلالها عالم الموسيقي بعزفها على البيانو، رحلت عن عالمنا أمس، العازفة الجورجية، يلينا دزاماشفيلي، بعد مشوار مهني طويل قضت منه 30 عاما في خدمة المشهد الموسيقي المصري وآلة البيانو.

وولدت يلينا دزاماشفيلي لأم عازفة بيانو، وبدأت في عزف البيانو حينما كانت في الثالثة من عمرها.

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كانت والدت يلينا تعمل إلى جانب مشاهير الموسيقيين في تبليسي العاصمة، فالتحقت بمدرسة الموسيقى في سن الرابعة والنصف، وعزفت كونشيرتو مندلسون للبيانو والأوركسترا مع أوركسترا تبليسي السيمفوني حينما كانت في الصف الخامس، ومنذ ذلك الوقت كانت تعزف مع الأوركسترا الجورجي كل عام.

ودرست يلينا مع تاتيانا جولدفارب في كونسيرفاتوار تبليسي، وقامت بالتدريس في معهد تبيليسي، ولها الكثير من التسجيلات في الإذاعة الجورجية لا زالت تبث بانتظام حتى يومنا هذا.

وحصلت يلينا على لقب الاستحقاق من الحكومة الجورجية عام 1990.

وفي عام 1991 ذهبت إلى القاهرة التي لم تغادرها منذ ذلك الحين، حيث عملت بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفاتوار" التابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة.

وعملت يلينا مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا الأوبرا السيمفوني، وقدمت عددا هائلا من الحفلات، وتتلمذ على يدها عشرات الطلاب من بينهم من حصلوا على جوائز دولية.