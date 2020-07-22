هنادي مهنا في أحدث جلسة تصوير بالأبيض: نفس الروح.. جسم جديد

لايف ستايل

خضعت الفنانة هنادي مهنا، لأحدث جلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي سامح السباعي، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي بدت خلالها بجسم نحيف.

وأرفقت هنادي، تعليقًا على الصور بعبارة من اللغة الإنجليزية، قائلةً: "نفس الروح.. جسم جديد.. بداية جديدة وستايل جديد".

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ظهرت هنادي، خلال جلسة التصوير مرتدية فستان أبيض بكرانيش، من تصميم مصممة الأزياء مرام برهان، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

وكانت خضعت الفنانة هنادي مهنا لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلاله كموديل مكياج، بأنامل خبيرة التجميل دينا راغب، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اعتقد البعض أن الفنانة تحضر لحفل زواجها من الفنان أحمد صالح، فقد أعلنا خطبتهما قبل أشهر مضت، وظهرت مرتدية ملابس بيضاء أثناء وضع الماكياج، مع ترك شعرها منسدلًا.