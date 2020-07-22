الامارات | الجيران «الأبطال» ينقذون طفلين قفزا من شقتهما المحترقة بالطابق الثالث في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيران «الأبطال» ينقذون طفلين قفزا من شقتهما المحترقة بالطابق الثالث في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي سكان في مدينة جرينوبل الفرنسية بإشادات كأبطال، بعد أن أنقذوا طفلين، قفزا من نافذة شقتهما في الطابق الثالث، أول من أمس، للفرار من حريق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «لو دوفين ليبريه» ووسائل إعلام أخرى أن الطفل الأكبر كان يتشبث بملابس الطفل الأصغر لمنعه من القفز قبل أن يفلت منه، وسط صراخ من المتفرجين.

وأمسك الأهالي الذين كانوا ينتظرون أسفل المبنى بالطفل، الذي كان يترنح من أثر الصدمة. ومع تصاعد دخان أسود كثيف من النافذة، قفز الطفل الأكبر بعد ذلك، وتم إمساكه بدوره.

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وذكرت إذاعة «فرنسا بلو» أن الطفلين يتراوح عمريهما بين ثلاثة و10 أعوام. ولم يتعرضا لأذى. وقال التقرير إن اثنين من الأشخاص الذين أمسكوا بالطفلين، تعرضا لكسر في ذراعيهما.

وأشاد عمدة المدينة، اريك بيول بالمنقذين، إذ كتب على موقع فيس بوك إنهم كانوا «حريصين على الوفاء بالتقليد السائد في جرينوبل والمتمثل في التضامن والعون المتبادل».

وشارت إذاعة «فرنسا بلو» إلى أنه تم نقل 10 أشخاص آخرين للمستشفى بسبب استنشاق الدخان، وتحقق الشرطة في أسباب الحريق.

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