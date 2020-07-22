حِيل تعتمدها كيت ميدلتون لتكرار ملابسها حتّى ثلاث مرّات

لا تشتهر دوقة كمبريدج كيت ميدلتون فقط بإطلالاتها الراقية وذوقها الرفيع، من فساتينها التي تختارها من مجموعة Alexander McQueen أو المعاطف التي تتألق بها من تصميم Catherine Walker، وغيرها من العلامات التي تلجأ إليها لإختيار أزيائها، بل تشتهر كيت أيضاً بأنها تحتفظ بكل ملابسها لتكون على أهبة الإستعداد لإعادة تنسيقها والتألق بها مرّة أخرى وحتى لثلاث مرات وأكثر!



تتميّز أزياء كيت ميدلتون بالأناقة الدائمة وخصوصاً في إطلالاتها الرسمية، لذلك تنجح في كل مرّة بأن تخطف الأنظار حتى وإن كانت إطلالتها قديمة، خصوصاً انها تحرص على إحداث بعض التعديلات في اللوك، سواء على القطع نفسها أو من خلال تبديل الأكسسوارات.



تألقت كيت ميدلتون بمعطف من تصميم الكسندر ماكوين بنقشة التارتان لثلاث مرّات، في السنوات 2012 و2013 وفي 2019، في المرة الاولى والثانية نسقته مع الجزمة المخمل وأضافت في العام 2013 الى اللوك قبعة باللون الأخضر، أما في العام 2019 فلفّت وشاحاً باللون الأخضر حول عنقها.



وعندما أطلت كيت في حفل زفاف ميغان وهاري في العام 2015 تألقت بفستان أبيض من تصميم ماكوين كانت قد تألقت به في إطلالتين سابقتين، لكنها في كل مرّة بدت ساحرة وأنيقة، أما الطقم الأحمر المؤلف من تنورة وبليزر مع الحزام الأسود من ماركة Spagnoli فقد أطلت بها كيت للمرة الأولى عام 2011 ومن ثم 2015 وأخيراً في العام 2017. أما مع البدلة من تصميم Paule Ka فقد بدّلت كيت الحزام وحتى أنها نسّقت تحت البليزر توب مختلفة.



الأمر نفسه ينطبق على المعطف الأنيق الذي تألقت به في ثلاث إطلالات ويحمل توقيع علامة Michael Kors. ولا بدّ أن نذكر أيضاً المعطف الأخضر الأنيق من تصميم Catherine Walker.تكرار كيت لإطلالاتها ينطبق أيضاً على فساتين السهرة، وخصوصاً فستانها باللون الأخضر الداكن من تصميم Jenny Packham، وآخر تميّز بقماش الدانتيل الاسود من تصميم Temperley London.

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