أسرار صحية للحفاظ على مناعتك بعدم الإصابة بأي مرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يتعرضون لأي عدوى بسهولة، وتمر عليهم العديد من المواسم ولم يصابوا بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

يتخذ هؤلاء الأشخاص مجموعة من الإجراءات الوقائية طوال العام والتي كشفها موقع "health"، فهذا يجعل جهاز المناعة لديهم يواجه أي مرض، ومن ضمن هذه الإجراءات:

المساج:

أظهرت الدراسات أن المساج يقلل من القلق وضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ومن المحتمل أن يخفض مستوى الإجهاد لدى الشخص، ويقول الخبراء إن المساج مرة واحدة في الشهر يكفي لتعزيز المناعة.

الدش البارد:

يقول الخبراء إن الاستحمام بالمياه الباردة لمدة 10 دقائق يساعد على تقليل الصداع النصفي، وانتظام سير الدورة الدموية وتخفيف الآلام بالجسم، وزيادة الطاقة، ولكن استشر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية لأن البرد المفاجئ يسبب ارتفاع في ضغط الدم.

Advertisements

تناول الزنجبيل:

تناول الزنجبيل باستمرار يساعد على معالجة الاضطرابات المعوية بما فيها الامساك والاسهال، لأن مكوناته تحفز إفرازات الجهاز الهضمي.

غسل اليدين:

غسل اليدين أهم إجراء وقائي ضروري للحماية من الأمراض ونقل العدوى، وتفادي نزلات البرد، فاحرص على غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية، وافرك يدك كلها للتخلص من كل الجراثيم العالقة بيدك.

تناول فيتاميني ج وسي والزنك:

يساعد الزنك على منع الفيروسات من التكاثر في خلايا الجسم، وأن فيتامين ج وسي لهما تأثير مفيد على منع الإصابة بنزلات البرد، ويخففان من ضغط الدم في الجسم، ومكافحة مشاكل الجهاز الهضمي.

تناول الثوم:

الثوم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتعزز المناعة وتحارب الالتهاب، بالإضافة إلى تعزيز الدفاع ضد الأمراض اليومية، كما يساعد على درء السرطان وتعزيز صحة القلب.