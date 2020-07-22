محمد اسماعيل - القاهرة - أفاد خبير التغذية الإسباني أيتور سانشيز، في حديث لمجلة La Vanguardia، بأن تناول البيض في الوجبات الغذائية، يساعد على إنقاص الوزن.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا المنتج، لا يحتوي على أي خصائص لحرق الدهون، فإن إدراجه في النظام الغذائي، مرتبط بانخفاض معدلات زيادة الوزن والتخلص من السمنة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
ووفقا لهذا الخبير، فإن زيادة تناول البروتين، خاصة من الأطعمة المغذية مثل البيض يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.
وأشار الاختصاصي الإسباني، إلى أنه "بالتالي يتم تقليل السعرات الحرارية الإجمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مادة غذائية بسيطة تساعد على إنقاص الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.