فيديو.. عروسان يقضيان ليلة الزفاف وراء القضبان بسبب رقصة

علاقات و مجتمع
تسببت رقصة في ضبط عروسين روسيين مع عدد من أقاربهما وأصدقائهما، وقضائهما ليلة الزفاف في زنزانتين منفصلتين.
واُتهم المخالفون بإيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك، والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعدها من قبل المشاة، وقيادة مركبة غير مسجلة بالطريقة المنصوص عليها.
وتسبب أصدقاء العروسين في ازدحام مروري بعد أن أوقفوا سياراتهم، وخرجوا منها للرقص على طريق أوتستراد موسكو الدائري، ما تسبب في شلل مروري.
ووثق المارة لقطات فيديو مصورة لاحتفال العروسين بزفافهما في الشارع، ما أدى إلى قضاء العروسين ليلة الزفاف في زنزانتين منفصلتين، وغُرّم العريس 20 ألف روبل أي ما يعادل 280 دولارًا تقريبًا.
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