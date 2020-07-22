فتاة فرشوط بعد إحالة أوراق المتهمين للمفتي: تعرضت لتهديدات بالقتل وبايتة في القسم

علاقات و مجتمع

رغم الفرحة والاحتفال، وحمد الله كثيرا، تحولت حالة "فرحة.ع"، والمعروفة إعلاميا بـ فتاة فرشوط من السعادة المفرطة إلى الخوف، بعد إحالة أوراق المتهمين باغتصابها واختطافها ومحاولة قتلها "علي.ك.ا"، (21 عامًا)، وشقيقه "محمد"، (19 عامًا)، و"مصطفى.ر.ع"، (22 عامًا) إلى المفتي أمس.

تهديدهات بالقتل منذ إطلاق القاضي حكمه، تروي "فرحة" تفاصيل ما تعرضت له منذ الـ2 ظهر أمس وحتى الآن، "والد 2 من المتهمين قالي كلها كام يوم وهتشوفي صور خالك على النت وهو مقتول"، بالإضافة إلى اتصالات متكررة من أرقام غريبة حذرها المحامي من الرد عليها، "قالي بلاش دلوقتي تردي على حد عشان محدش يأذيكي"، بحسب حديث الفتاة لـ"هن".

Advertisements

ذهبت فرحة أمس بعد النطق بالحكم إلى بيتها شاعرة بسعادة بالغة، إنها استطاعت أخيرا أن تأخذ حقها من الجناة، "الحمدلله أخيرا فرحت عقبال يا رب ما اشوفهم معدومين"، ولكن الأحوال انقلبت بعد حوالي الساعة 12 منتصف الليل، "جت عربية بيجو حمرا 7 راكب بدون نمر وسألت علينا عند بيتنا وطبعا الجيران مشكورين قالوا اننا مش هنا".

وكان في تلك السيارة والد المتهمين ومعه أشخاص غرباء، رحلوا بعد نفي الجيران وجود فرحة وأهلها، ولكن عدة دقائق وجاء توك توك حاملا نفس الناس إلى بيت فتاة فرشوط وسألوا عنها مرة أخرى، ما أشعرها بالقلقل البالغ فتوجهت على الفور إلى المركز، تقول في تصريحات لـ"هن"، "أنا حاليا في المركز، اتصلنا بالمحامين وعملوا الواجب احنا في المركز من امبارح لحد دلوقتي معملتش محضر ولا حاجة بس حاسة لو خرجت من هنا هتقتل انا او حد من اهلي".

وأكملت منفعلة، "هو انا عملت ايه انا اخدت حقي وربنا نصرني بس انا مستنية اشوفهم معدومين انا فخورة باللي انا عملته وامي مبسوطة جدا لحد ما يحصل الاعدام وبنشكر ربنا، بس عايشة في خوف وقلق ومش قادرة اروح بسبب تهديدات والدهم".

قصة فتاة فرشوط

وكانت فرحة والتي عرفت إعلاميا بـ فتاة فرشوط، قد تعرضت لحادثة اغتصاب في نجع حمادي بمحافظة قنا، أثناء توجهها لإحضار كارت فيزا لجدتها من البنك، وكانت تبلغ حينها 17 عاما، اختطفها سائق توك توك وأخيه وشخص تالت إلى بيت مهجور في الزراعات واغتصبوا الفتاة ومزقوا ملابسها، بعد اختطافها، وأخذوا معهم كفنها لقتلها بعد اغتصابها، ولكنها استطاعت الفرار والنجاة منهم، وتوجهت على الفور برفقة خالتها إلى المركز وقدمت بلاغ يتهمهم بالاغتصاب، والشروع في القتل.

وخلال المحاكمة ظهر والد الفتاو تنازل عن القضية، ولكن القاضي رفض واعتبرها موكلة نفسها، وعرض عليها مبالغ مالية كبيرة لتتنازل ولكنها رفضت ذلك، وقالت إنها تريد أن تأخذ حقها وحق كل فتاة في الصعيد يمكن أن تغتصب دون أن ترفع قضية وتأخذ حقها.