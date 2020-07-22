الامارات | فيديو..قردة تتسبب بمقتل أم وأربعة من أطفالها في الهند

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتلت أم وأربعة من أطفالها في منزلهم في الهند، بعد أن تسببت مجموعة من القردة بسقوط جدارا عليهم في حادثة مأساوية، تداولتها وسائل الإعلام الهندية على نطاق واسع.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الضحايا الخمسة لقوا حتفهم بسبب سقوط جدار غير مكتمل البناء بعد أن هزته القردة بعنف بينما كانت الأسرة تنام في الفناء تحته.

وقعت الحادثة عندما كانت الأسرة تنام في الخارج لأن مروحة السقف الداخلية الخاصة بهم لم تكن تعمل وسط الطقس الحار في ولايو أتار براديش. ونجا طفلان آخران فيما وصفته السلطات بـ"الحادث المأساوي" حيث عرضت دفع تعويضات للعائلةن بحسب "روسيا اليوم".

ويعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي، الأحدث في سلسلة طويلة من المآسي المرتبطة بالقرود في الهند، والتي يعتقد أنها موطن لنحو 50 مليون قرد. وفي أغسطس الماضي، توفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما في سامبال بعد سقوطه من شرفة في منزله عندما تعرض لهجوم من قبل مجموعة من القرود. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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