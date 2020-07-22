طبيبة روسية تحذر من تناول البطيخ لمرضى الجهاز الهضمي

صحة

يعتبر البطيخ بشكل عام من الفواكه المفيدة جدا لصحة الإنسان، فهو يتكون تقريبا من 100% من الماء، كما أنه ملائما للأنظمة الغذائية الصحية، والتي تستلزم تناول فواكه بسكريات معتدلة.

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ولكن خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا فوس حذرت من تناول البطيخ الأحمر بحسب وكالة "نوفوسوتي"، من تناول البطيخ في حالات طبية بعينها، وذلك لتجنب الإصابة.

وأوضحت أنه على من يعاني من أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي أن يتجنبه، وتشمل من يعانون من الإسهال والتهابات في القولون وحصى في الكلى وأمراض البروستات، الامتناع عن تناول البطيخ الأحمر.

وأكملت سفيتلانا، أنه في الحالات الأخرى يمكن تناول البطيخ بحرية فهو ويروي العطش، وهو غني بالمواد المعدنية والفيتامينات وغيرها، "يحتوي البطيخ الأحمر على نسبة عالية من صبغة الليكوبين. هذه الصبغة تحفز إنتاج الكولاجين وتحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية".

واختتمت عن الكمية المناسبة، أنه يجب في اليوم تناول بحدود 200 جرام من البطيخ الأحمر في موسمه، "لأن نضوج البطيخ الأحمر قبل موسمه، يشير إلى استخدام النترات للإسراع في نضوجه مبكرا، لذلك لا ينصح بتناوله".