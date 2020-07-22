ياسمين غيث تروي تعرضها للتنمر: مديرتي كانت شايفة إني أفشل واحدة في الدنيا

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن الوظائف التي عملت بها قبل دخولها مجال التمثيل، وعن المعاناة التي تعرضت لها من قبل مديرتها.

وقالت خلال منشور شاركته، "في يوم من الأيام كنت بشتغل مدرسة، وأول شغلي كان مساعدة مدرسة كمان، والحمد لله حظي كان بشع، اشتغلت أول سنة مع مدرسة كانت بنت لذينا الصراحة (خليني مؤدبة)".

ياسمين غيث تكشف عن تنمر مديرتها بها: مش حساكي

وتابعت ياسمين خلال منشورها، "كان عندها كمية عقد لا تعد ولاتحصى.. القصة تخلص على كدة؟ لأ، كان عندي كمان مديرة شايفة إني أفشل واحدة في الدنيا وكنت كل ما بطلب أترقى يتقال لي "مش عارفة، مش حساكي، مش متأكدة إنك تقدري تشيلي فصل لوحدك" وهكذا".

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"رحت من فصل لفصل ومن مدرسة لمدرسة علشان أحاول أبقي حاجة في مجال التدريس (اللي عمره ما كان my passion"، بهذة العبارة واصلت الفنانة الكشف عن معاناتها خلال وظيفتها، "ماكنتش بكرهه، وماكنش قدامي غيره".

وأشارت الفنانة، "فضلت أعافر لغاية ماعملت مشروع في واحدة من المدارس اللي اشتغلت فيها، و المشروع نجح و المدرسة دي بتمشي عليه لغاية دلوقتي، و من وقت للتاني بيتقال لي مشروعك لسة بنطبقه...لفت الأيام و اللي كانت شايفاني فاشلة ومانفعش في أي شغل، شايفاني دلوقتي وأنا الحمد لله في مكان مش وحش خالص، بشتغل حاجة بحبها (التمثيل/التصميم)، عندي شركتي و بفضل ربنا بعافر علشان أنجح و أكمل".

وأختتمت موجه نصائح لمتابعيها، "طيب إيه لازمة الرغي ده كله؟، لازمته إني عايزة أقول لكم ماتقفوش عند أي إحباط يصدرهلكم بني آدم، نفس الشخص اللي هيحبطك و يقلل منك في يوم، هو هو اللي هيسقفلك لما تنجح وهيشاور عليك للناس و يقول كنت بشتغل معاه/معاها...متفقدوش الأمل".