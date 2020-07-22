تفاصيل اتهام مذيع باغتصاب زميلته في العمل

علاقات و مجتمع

أقامت موظفة سابقة بشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية دعوى قضائية ضد مذيع سابق بالشبكة، تتهمه فيها بالاعتداء عليها داخل مقر العمر، وإكراهها على إقامة علاقة جنسية معه، ثم اغتصابها خارج مقر العمل في فندق، على حد قولها.

وحرّكت جنيفر إيكهارت قضيتها أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد "فوكس نيوز"، والمذيع السابق بالشبكة "إد هنري"، بتهمة الاغتصاب، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

ومن جانبها، قالت كاثرين فوتي محامية "هنري" إن محركة الدعوى "كانت صاحبة المبادرة، وشجعت تمامًا على إقامة علاقة بالتراضي".

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فيما أعلنت شبكة "فوكس نيوز" تعاطفها مع الضحية، واتخذت بالفعل قرارًا عاجلًا فور علمها بمزاعم "إيكهارت" في 25 يونيو الماضي، ولم يعد "هنري" موظفًا بالشبكة، وذلك بحسب بيان عن "فوكس نيوز"، وطالبت الموظفة السابقة بتوجيه ادعاءاتها ضد المذيع مباشرة لأن الشبكة فصلته بالفعل.

وأكمل البيان الصادر عن الشبكة المملوكة لروبرت مردوخ صاحب "فوكس نيوز" في مطلع شهر يوليو الجاري، أنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق.

وتشير الدعوى المقامة أول أمس الاثنين إلى أن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.

وقالت المتحدثة باسم "فوكس نيوز"، في بيان، "لم تكن هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 25 يونيو 2020"