والد صابرين بورشيد في الذكرى الأولى لرحيلها: بشوفك في أحلامي لابسة تاج

علاقات و مجتمع

حرص أحمد بورشيد والد الإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد على إحياء ذكرى وفاتها العام الماضي، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك والد الإعلامية صورة لها، وأرفق تعليقًا، قال خلاله، "صابرين مضت سنة على رحيلك، ولا يوم رحتي عن بالي وتفكيري، نشوفك في أحلامنا دومًا لابسة تاج على رأسك، وفرحانة، وهذي اللي جابر قلبنا أنا وأمك وأختك".

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وتابع بالدعاء لها، "الله يرحمك ويتقبل من الصالحين، وحشتيني وحشني قلبك الطيب وراح ندعيلك، ونتصدق لك طول عمرنا حتى نتلاقى معاكي في جنات النعيم، الله يرحمك ياطيبة الذكر" .

وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

وأعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاتها صباح يوم 22 يوليو، عام 2019 عبر حسابه على "إنستجرام"، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ، وتعرضها لانتكاسة خلال تلقيها العلاج في تركيا، دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشر والدها صورة لها، وأرفق تعليقًا، أعلن فيه وفاتها، قائلًا: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".