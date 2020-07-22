الطفولة والأمومة ينقذ طفلة من تعذيب والدها: ربطها بسلسلة حديد في المنور

علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب والدها وزوجته بقليوب، إذ تلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بلاغا من أحد الجيران طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيّدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها ما أحدث بها اصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

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ووجّهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، وجرى إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والتي نسقت مع المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، الذي كلّف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة.

وبتكليف من النيابة العامة، اتجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة، وجرى العثور عليها مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وجرى ضبط الأب وزوجته، وتبيّن أنّ الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنّه جرى إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية، واتجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وأخصائي اجتماعي من إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب، لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقرير بشأنها.