الامارات | النيابة الكويتيه تلاحق مشاهير"سوشيال ميديا" بتهمة غسل الاموال

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الكويتيه تلاحق مشاهير"سوشيال ميديا" بتهمة غسل الاموال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في الكويت، ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال أخيرا، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

وفقا لتقارير إعلامية، فقد بدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مشاهير تضخمت حساباتهم المصرفية بشكل غير طبيعي لمعرفة مصدرها، واستدعت عددا منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لم تسمها، "أن قرار النيابة بالإحالة جاء بعد تأكدها من وجود شبهات مالية حول مصادر أموال هؤلاء المشاهير وتضخم حسابات البعض منهم وأملاكهم لاسيما في مجال العقارات والسيارات".

وأوضحت المصادر "أنه تم التأكد من وجود شبهات بأموال هؤلاء المشاهير بناء على تحريات مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير". بحسب " إرم نيوز".

وأضافت "أنه بناء على هذه الإحالة سيتولى جهاز أمن الدولة إعداد تقرير بعد تحرياته الأمنية عن مصادر أموال المشاهير المذكورين، وإحالته مجددا إلى النيابة العامة التي ستتخذ قرارها بناء عليه من ضبط وإحضار لهؤلاء المشاهير للتحقيق معهم أمام نيابة الأموال العامة“.

ولم تفصح النيابة عن الاسماء الصريحة للمشاهير بل ذكرت الأحرف الأولى من أسما ئهم وهم (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ).

لكن نشطاء السوشال ميديا تناولو عددا من الأسماء غير المؤكدة منها، والفاشنيستا دانة طويرش، والفاشنيستا فوز الفهد، وجمال النجادة، والإعلامية حليمة بولند، والفاشنيستا عهود العنزي، والناشط مشاري بو يابس، والإعلامي عبد الوهاب العيسى

وبينت تقارير "وجود صلة بين هؤلاء المشاهير ووسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسيل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية".

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